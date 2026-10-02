Президент Польщі підписав закон про податки на надприбутки паливних компаній

Президент Польщі Кароль Навроцький у четвер підписав законопроєкт про оподаткування надзвичайних прибутків паливних компаній.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV24.

Польський уряд сподівається, що оподаткування надприбутків паливних компаній забезпечить додаткові 4 млрд злотих надходжень до бюджету на рік. Ці кошти використають для фінансування програми, спрямованої на зниження цін на бензин та дизельне паливо на заправках.

Навроцький розкритикував підхід уряд до врегулювання паливної кризи, поклавши на нього відповідальність за зростання цін.

"Я не дозволю уряду й надалі ухилятися від відповідальності за цю складну ситуацію. Я підписав закон про надлишкові прибутки паливних концернів і покладу край практиці перетворення поляків на політичних заручників. Саме уряд несе повну відповідальність за ціни на паливо", – заявив польський президент у зверненні.

Навроцький також наголосив, що кошти від прибутку, отриманого в результаті реалізації законопроєкту, мають бути спрямовані, зокрема, польським фермерам.

"Я знаю, яким величезним тягарем є високі ціни на пальне для польського села. Тому я очікую збільшення знижки на сільськогосподарське пальне до рівня, який відновить рентабельність виробництва", – сказав президент.

Навроцький також закликав Сейм розглянути запропоновані ним законодавчі зміни, які "призведуть до реального зниження цін на пальне та реального зменшення прибутків корпорацій".

Президентський законопроєкт передбачає, зокрема, можливість тимчасового обмеження націнок паливних компаній та тимчасове звільнення продажу палива від податку на роздрібну торгівлю. Це має знизити ціни на паливо на автозаправних станціях, які наразі досягають рекордних рівнів на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, адміністрація американського президента Дональда Трампа закликала Німеччину та Францію вивільнити частину надзвичайних запасів дизельного палива, щоб сприяти зниженню світових цін.

П’ять європейських країн та Єврокомісія на екстреному засіданні домовилися "одним голосом" відповісти на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення резервів дизельного палива

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.