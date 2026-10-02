Президент Польши подписал закон о налогах на сверхприбыль топливных компаний

Президент Польши Кароль Навроцкий в четверг подписал законопроект о налогообложении сверхприбыли топливных компаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV24.

Польское правительство надеется, что налогообложение сверхприбылей топливных компаний обеспечит дополнительные 4 млрд злотых поступлений в бюджет в год. Эти средства будут использованы для финансирования программы, направленной на снижение цен на бензин и дизельное топливо на заправках.

Навроцкий раскритиковал подход правительства к урегулированию топливного кризиса, возложив на него ответственность за рост цен.

"Я не позволю правительству и дальше уклоняться от ответственности за эту сложную ситуацию. Я подписал закон о сверхприбылях топливных концернов и положу конец практике превращения поляков в политических заложников. Именно правительство несет полную ответственность за цены на топливо", – заявил польский президент в обращении.

Навроцкий также подчеркнул, что средства от прибыли, полученной в результате реализации законопроекта, должны быть направлены, в частности, польским фермерам.

"Я знаю, каким огромным бременем являются высокие цены на топливо для польской деревни. Поэтому я ожидаю увеличения скидки на сельскохозяйственное топливо до уровня, который восстановит рентабельность производства", – сказал президент.

Навроцкий также призвал Сейм рассмотреть предложенные им законодательные изменения, которые "приведут к реальному снижению цен на топливо и реальному уменьшению прибыли корпораций".

Президентский законопроект предусматривает, в частности, возможность временного ограничения наценок топливных компаний и временное освобождение продажи топлива от налога на розничную торговлю. Это должно снизить цены на топливо на автозаправочных станциях, которые в настоящее время достигают рекордных уровней на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, администрация американского президента Дональда Трампа призвала Германию и Францию высвободить часть чрезвычайных запасов дизельного топлива, чтобы способствовать снижению мировых цен.

Пять европейских стран и Еврокомиссия на экстренном заседании договорились "одним голосом" ответить на растущее давление со стороны правительства США относительно высвобождения резервов дизельного топлива

23 сентября стало известно, что Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.