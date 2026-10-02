СМИ: Италия планирует сократить рост расходов на оборону из-за финансовых проблем

Италия в бюджете на 2027 год готовится сократить предыдущие планы по увеличению расходов на оборону, чтобы сдержать рост государственного долга.

Об этом стало известно агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу правительство представит новые многолетние экономические прогнозы, которые станут основой для бюджета на 2027 год, который будет обнародован в конце октября в условиях сложной экономической ситуации.

Это будет последний бюджет премьер-министра Джорджи Мелони перед выборами, которые должны состояться в следующем году.

По словам источников, Италия в полной мере воспользуется разрешенным дополнительным дефицитом для смягчения энергетических расходов, составляющих 0,6% ВВП, но намерена сократить дополнительные расходы, первоначально предусмотренные на оборону, до 0,6% ВВП с ранее запланированных 0,9%.

Дополнительные расходы составят около 14 млрд евро ежегодно в 2027 и 2028 годах.

Увеличение военных расходов непопулярно в Италии и вызывает разногласия среди правящих партий. В то же время правительство опасается слишком резкого роста расходов, поскольку государственный долг, по прогнозам, в 2026 году в третий раз подряд достигнет пика на уровне почти 139% ВВП, а Италия опередит Грецию как страну с самым большим долгом в еврозоне.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти ведет переговоры с Европейской комиссией, чтобы дополнительный дефицит не помешал Италии выйти из процедуры бюджетной дисциплины ЕС в середине 2027 года.

Как сообщалось, правительство Италии не смогло в достаточной мере сократить государственные расходы, чтобы выйти из-под фискального надзора ЕС, что стало ударом для премьер-министра Джорджи Мелони накануне всеобщих выборов в следующем году.

Весной Италия призвала ЕС ослабить бюджетные правила из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями войны США против Ирана.