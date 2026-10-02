В Швеции социал-демократам вновь поручили вести переговоры по формированию правительства

Спикер Риксдага Швеции Андреас Норлен вернул мандат на проведение предварительных переговоров по формированию нового правительства лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон.

Об этом он заявил в пятницу, 2 октября, цитирует SVT, передает "Европейская правда".

Мандат вступит в силу в понедельник, 5 октября, и Андерссон должна отчитаться о результатах переговоров до 12 октября. Она также может обратиться к спикеру с просьбой продлить срок.

"К тому моменту Магдалена Андерссон может либо представить свой окончательный отчет, либо обратиться с просьбой о продлении срока", – отметил Норлен.

По истечении срока полномочий Риксдаг проведет голосование по кандидатуре премьер-министра.

Решение вновь поручить ведение переговоров Норлен объяснил тем, что политические и парламентские условия не изменились по сравнению с моментом, когда она впервые получила этот мандат.

"Могу подтвердить, что основные политические и парламентские условия сейчас точно такие же, как и тогда, когда Магдалена Андерссон впервые получила мандат", – сказал спикер.

Ранее на этой неделе Андерссон заявила, что пока не видит возможности сформировать новое правительство.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства.

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