В ЕС говорят, что Украина больше не требует дополнительных средств в 2026 году

Представители Евросоюза и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что в настоящее время Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, в пятницу, 2 октября, заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия сообщила, что вместе с Украиной пришла к выводу об отсутствии дефицита внешнего финансирования в 2026 году.

"Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. По сути, это то, что мы слышали из отчетов (украинской стороны – "ЕП")... Вчера мы пришли к выводу вместе с нашими украинскими друзьями, что финансового разрыва нет", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что это полностью соответствует тому, что в Еврокомиссии заявляли ранее, отвечая на вопросы о дополнительных финансовых потребностях Украины.

"Когда нас спрашивали, а вы неоднократно спрашивали нас об этом заявленном разрыве, мы отвечали, что нам нужно сесть с нашими украинскими партнерами и оценить, действительно ли есть разрыв и в какой мере", – добавила Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

2 октября Европейская комиссия заплатила Украине транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, часть средств обеспечили за счет кредита на поддержку на сумму 90 млрд евро.

"ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы выполнила Украина для получения этого транша.

Напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.