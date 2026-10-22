СМИ: Еврокомиссия освободит Польшу от обязательства принимать мигрантов ещё на один год

Европейская комиссия, как ожидается, вновь освободит Польшу от выполнения обязательств, предусмотренных "механизмом обязательной солидарности", касающихся миграционной политики ЕС.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Европейская комиссия вновь освободит Польшу от обязанности принимать мигрантов или выплачивать средства за их непринятие. Освобождение будет действовать ещё один год. По данным польских СМИ, предварительное решение по этому вопросу уже принято, а его официальное объявление запланировано на 4 ноября.

Речь идет о так называемом механизме обязательной солидарности, который является частью миграционного пакта ЕС. Его начали применять на территории блока с июня этого года. Он обязывает государства-члены оказывать поддержку странам, испытывающим миграционное давление. Это можно сделать тремя способами: принимая мигрантов в рамках перераспределения, выплачивая средства (около 20 тыс. евро за одного непринятого мигранта) или оказывая техническую и материально-техническую помощь.

Польша уже была освобождена от этого механизма на 2026 год, поскольку в прошлом году Европейская комиссия признала её страной, подверженной угрозе повышенного миграционного давления и оказавшейся в сложной миграционной ситуации. Тогда Брюссель учел прежде всего большое количество беженцев из Украины, находящихся в Польше, а также миграционное давление на границе с Беларусью.

Как отмечает RMF24, с прошлого года мало что изменилось: беженцы из Украины по-прежнему находятся в Польше, а напряженность на границе с Беларусью сохраняется.

Освобождение носит временный характер. Через год Еврокомиссия примет очередное решение по этому вопросу.

Как сообщалось, на саммите Европейского совета на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес и глава польского правительства Дональд Туск вступили в ожесточенную полемику на тему миграции.

Лидеры Польши, Дании и Италии призвали Европейский Союз значительно ужесточить свою позицию в отношении нелегальной миграции.

1 октября правительство Польши одобрило продление пограничных проверок на границах с Литвой и Германией до 30 марта следующего года.