Суд у Румунії залишив під вартою антизахідного екскандидата у президенти

Апеляційний суд Бухареста ухвалив остаточне рішення про попередній арешт скандального екскандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, якого звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Таким чином судді скасували рішення окружного суду Бухареста, який спочатку погодився замінити попереднє ув’язнення Джорджеску терміном на 30 днів на домашній арешт.

Після засідання політика доставили назад до Центрального слідчого ізолятора румунської столиці.

Під час розгляду справи близько 500 прихильників Джорджеску заблокували рух на площі Незалежності перед Апеляційним судом Бухареста, очікуючи остаточного рішення щодо запобіжного заходу. Дорожня поліція запровадила обмеження руху, а столична жандармерія закликала до спокою.

Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками. Слідчі встановили, що протягом вересня 2021 року Джорджеску, Русен та ще один громадянин Італії утворили організовану злочинну групу, яка діяла під керівництвом політика на території Румунії та Великої Британії "з метою отримання неправомірної матеріальної вигоди".

Вранці 21 вересня стало відомо, що прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму проводять обшуки в будинку Джорджеску в місті Могошоая, повіт Ілфов.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.