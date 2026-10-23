Суд в Румынии оставил под стражей антизападного бывшего кандидата в президенты

Апелляционный суд Бухареста вынес окончательное решение о предварительном аресте скандального бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску, которого обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Таким образом, судьи отменили решение окружного суда Бухареста, который изначально согласился заменить предварительное заключение Джорджеску сроком на 30 дней на домашний арест.

После заседания политика доставили обратно в Центральный следственный изолятор румынской столицы.

Во время рассмотрения дела около 500 сторонников Джорджеску заблокировали движение на площади Независимости перед Апелляционным судом Бухареста, ожидая окончательного решения о мере пресечения. Дорожная полиция ввела ограничения движения, а столичная жандармерия призвала к спокойствию.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Следователи установили, что в течение сентября 2021 года Джорджеску, Русен и ещё один гражданин Италии создали организованную преступную группу, которая действовала под руководством политика на территории Румынии и Великобритании "с целью получения неправомерной материальной выгоды".

Утром 21 сентября стало известно, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма проводят обыски в доме Джорджеску в городе Могошоая, уезд Илфов.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.