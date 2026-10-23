В Естонії завершили розслідування щодо дрона, який врізався в димар електростанції

Естонська прокуратура закрила розслідування інциденту з дроном, який наприкінці березня влучив у димар електростанції в Аувере; вважається, що це не було навмисною атакою проти країни.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Справу про дрон в Аувере закрили, оскільки не вдалося з’ясувати походження дрона та точні обставини події. Однак, за результатами розслідування, нема підстав вважати, що це був напад, спрямований проти Естонії, або що метою безпілотника було завдання шкоди електростанції.

"Оскільки дрон зазнав настільки значних пошкоджень внаслідок зіткнення та вибуху, на основі збережених уламків не вдалося достовірно встановити його походження", – зазначила державна прокурорка Гарді Андерсон.

За її словами, прокуратура вжила всіх можливих процесуальних заходів для з’ясування обставин події, однак зібрані докази не дають змоги ефективно продовжувати розслідування чи встановити відповідальність будь-кого.

"Якщо з’являться нові відомості або докази, які дозволять точніше з’ясувати обставини події, ми зможемо поновити провадження", – додала Андерсон.

За оцінкою Поліції безпеки, інформація, зібрана в ході розслідування, не вказувала на те, що потрапляння дрона на територію електростанції в Аувере було умисним діянням, спрямованим проти Естонії. Там попередили, що на тлі російської війни проти України такі випадки можуть траплятися і надалі.

"Доки Росія продовжує агресію в Україні, можна припустити, що ми ще побачимо подібні випадки. Дрони є зброєю війни, тому при їх виявленні для забезпечення власної безпеки та безпеки інших слід триматися на відстані та повідомити про знахідку", – наголосив заступник генерального директора Поліції безпеки Андрес Ратасепп.

У ніч на 25 березня цього року невідомий безпілотник влучив у димар електростанції в Аувере, що спричинило вибух. Димар зазнав пошкоджень, але люди не постраждали, і цей випадок не вплинув на роботу електромережі.

Для розслідування події було розпочато кримінальне провадження за ознаками спричинення вибуху.

У ході розслідування, серед іншого, перевірялася версія про те, що це міг бути український дрон, який збився зі свого курсу. Для перевірки цієї версії було налагоджено контакт з українськими експертами. Зібрана інформація не дозволила встановити походження дрона.

В ніч на 25 березня Україна трьома хвилями атакувала цілі на території Росії, і, окрім безпілотника, який влучив у димову трубу електростанції в Аувере, повітряний простір Естонії порушили ще кілька безпілотників.