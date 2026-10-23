В Эстонии завершили расследование о дроне, врезавшемся в трубу электростанции

Эстонская прокуратура закрыла расследование инцидента с дроном, который в конце марта врезался в трубу электростанции в Аувере; считается, что это не было преднамеренной атакой против страны.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Дело о дроне в Аувере закрыли, поскольку не удалось выяснить происхождение дрона и точные обстоятельства происшествия. Однако, по результатам расследования, нет оснований полагать, что это была атака, направленная против Эстонии, или что целью беспилотника было нанесение ущерба электростанции.

"Поскольку дрон получил столь значительные повреждения в результате столкновения и взрыва, на основе сохранившихся обломков не удалось достоверно установить его происхождение", – отметила государственный прокурор Гарди Андерсон.

По её словам, прокуратура приняла все возможные процессуальные меры для выяснения обстоятельств происшествия, однако собранные доказательства не позволяют эффективно продолжать расследование или установить ответственность кого-либо.

"Если появятся новые сведения или доказательства, которые позволят точнее выяснить обстоятельства происшествия, мы сможем возобновить производство", – добавила Андерсон.

По оценке Полиции безопасности, информация, собранная в ходе расследования, не указывала на то, что попадание дрона на территорию электростанции в Аувере было умышленным действием, направленным против Эстонии. Там предупредили, что на фоне российской войны против Украины такие случаи могут происходить и в дальнейшем.

"Пока Россия продолжает агрессию в Украине, можно предположить, что мы еще увидим подобные случаи. Дроны являются оружием войны, поэтому при их обнаружении для обеспечения собственной безопасности и безопасности других следует держаться на расстоянии и сообщить о находке", – подчеркнул заместитель генерального директора Полиции безопасности Андрес Ратасепп.

В ночь на 25 марта этого года неизвестный беспилотник попал в трубу электростанции в Аувере, что привело к взрыву. Труба получила повреждения, но люди не пострадали, и этот случай не повлиял на работу электросети.

Для расследования происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам причинения взрыва.

В ходе расследования, среди прочего, проверялась версия о том, что это мог быть украинский дрон, сбившийся с курса. Для проверки этой версии был установлен контакт с украинскими экспертами. Собранная информация не позволила установить происхождение дрона.

В ночь на 25 марта Украина тремя волнами атаковала цели на территории России, и, помимо беспилотника, который попал в трубу электростанции в Аувере, воздушное пространство Эстонии нарушили ещё несколько беспилотников.