В Германии не согласны с тем, что НАТО ненадлежащим образом реагирует на угрозы со стороны РФ

Посол Германии в Украине Борис Руге не считает, что НАТО ненадлежащим образом реагирует на гибридные действия России, которые она предпринимает против Европы.

Об этом немецкий дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

Руге отметил, что Россия не вступает в военный конфликт с НАТО, но расширяет границы своих гибридных атак.

В этом контексте он указал на попытку атаки на самолеты в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, признав при этом, что термин "гибридная" в данном случае не совсем точен.

"Но факт заключается в том, что Россия не ведет широкомасштабную военную кампанию против НАТО. Почему она этого не делает? Потому что здесь действует сдерживание со стороны НАТО. Поэтому Россия действует так, чтобы не достичь порога военного нападения", – сказал Руге.

В то же время на замечание о том, что раньше Альянс признал бы подобные действия военным нападением, а сейчас НАТО никак не реагирует, посол ответил: "Я не согласен с тем, что НАТО отступает, но слышу именно такую оценку от многих украинских коллег".

"Знаю, что здесь преобладает мнение, что в НАТО не решились на решительный ответ. Хотя часть ответа НАТО может быть незаметной. Но я говорил с моими бывшими коллегами по НАТО, что им следует задуматься над тем, что у людей складывается впечатление, будто Альянс не реагирует на действия России. Это серьезная проблема для Брюсселя, на которую стоит обратить внимание", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что недавно глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможности определённой эскалации российской гибридной войны против Европы до Рождества.

А Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.

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