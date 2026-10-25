Екзитпол: на виборах у Болгарії попередньо лідирує прихильниця РФ, є шанс на зміну

На президентських виборах у Болгарії, які проходять у неділю, 25 жовтня, попередньо у лідерах Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки.

Про це свідчать дані екзитполу Alpha Research, які наводить БНТ, передає "Європейська правда".

За даними екзитполу, станом на 19:00 Йотова має 35,3% голосів. На другому місці – проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров із 32,4%.

Третє місце посідає лідер проросійської ультраправої партії "Вазраждане" Костадін Костадінов, який набирає 12,6% голосів.

Водночас варто зазначити, що розрив між ними протягом дня, за даними цього екзитполу, скорочувався. Станом на 12:30, за даними цього екзитполу, Йотова мала 35,9% голосів, а Гюров – 30,8%.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка на президентських виборах становила близько 16%.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

У разі її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами Радева.

Гюров, своєю чергою, – колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра з великим досвідом в економіці. За часів своєї короткої каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також у парі з головним комісаром МВС Георгі Кандевим реалізував в країні найпрозоріші парламентські вибори за останні роки.

Гюров активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує РФ.

Цього дня усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь.

Більше читайте у статті: Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.