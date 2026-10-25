Экзит-пол: на выборах в Болгарии предварительно лидирует сторонница РФ, есть шанс на перемены

На президентских выборах в Болгарии, которые проходят в воскресенье, 25 октября, по предварительным данным, лидирует Илиана Йотова, которая в настоящее время временно исполняет обязанности президента.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Alpha Research, которые приводит БНТ, передает "Европейская правда".

По данным экзит-пола, по состоянию на 19:00 Йотова набрала 35,3% голосов. На втором месте – проукраинский экс-премьер Андрей Гюров с 32,4%.

Третье место занимает лидер пророссийской ультраправой партии "Вазраждане" Костадин Костадинов, набравший 12,6% голосов.

В то же время стоит отметить, что разрыв между ними в течение дня, по данным этого экзит-пола, сокращался. По состоянию на 12:30, по данным этого экзит-пола, Йотова набрала 35,9% голосов, а Гюров – 30,8%.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по состоянию на 16:00 явка на президентских выборах составляла около 16%.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

В случае ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны Радева.

Гюров, в свою очередь, – бывший исполняющий обязанности премьер-министра с большим опытом в экономике. Во время своего короткого срока он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также совместно с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым провел в стране самые прозрачные парламентские выборы за последние годы.

Гюров активно критикует власть, когда та предпринимает антиукраинские действия, подрывает единство ЕС или поддерживает РФ.

В этот день отстранили от работы председателя избирательной комиссии после сообщения о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и привез на участок алкоголь.

Подробнее читайте в статье: Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.