Зеленський закликав не знімати санкції з Росії "за можливість побалакати"

Президент Володимир Зеленський закликав не знімати з Росії жодних санкцій до реального завершення розв’язаної нею війни.

Про це український президент заявив в інтерв’ю ТСН, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що санкції на Росію накладали "за агресію, а не за можливість побалакати".

"Там є свій порядок зняття санкцій тих чи інших... накладались санкції через агресію Російської Федерації, перетин наших кордонів, незаконну окупацію і вбивства. За це накладали санкції. Тому ми прив'язувати зняття санкцій можемо тільки до того, що йде закінчення війни, дипломатія, розуміння, як відновлювати державу і гарантії безпеки", – сказав він.

Як зазначив український президент, лояльність Росії не можна купувати у такий спосіб.

"На мій погляд, залишившись без санкцій і в тристоронньому форматі, ви можете залишитись в моменті, коли нічого не зрозуміло – що буде далі? А санкції вже зняті. У кого вистачить сил, які були у нас на початку війни, щоб накласти всі їх заново, щоб об'єднати так людей, щоб було 20 плюс пакетів по всьому світу? Тому я до цього ставлюсь дуже обережно", – наголосив він.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що господар Кремля Владімір Путін запропонував провести наступного місяця зустріч з президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Перед тим Дональд Трамп заявив, що Зеленський не хоче завершувати війну, а Україна лежить у руїнах. Це сталося після того, як американський президент заявив, що поспілкувався з правителем Росії та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного пального на американський та світові ринки.