Зеленский призвал не снимать санкции с России "за возможность поговорить"

Президент Владимир Зеленский призвал не снимать с России никаких санкций до реального завершения развязанной ею войны.

Об этом украинский президент заявил в интервью ТСН, сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что санкции против России вводились "за агрессию, а не за возможность поговорить".

"Существует свой порядок снятия тех или иных санкций... Санкции вводились из-за агрессии Российской Федерации, пересечения наших границ, незаконной оккупации и убийств. За это и вводились санкции. Поэтому мы можем увязывать снятие санкций только с окончанием войны, дипломатией, пониманием того, как восстанавливать государство, и гарантиями безопасности", – сказал он.

Как отметил украинский президент, лояльность России нельзя покупать таким образом.

"На мой взгляд, оставаясь без санкций и в трехстороннем формате, вы можете оказаться в ситуации, когда ничего не ясно – что будет дальше? А санкции уже сняты. У кого хватит сил, которые были у нас в начале войны, чтобы ввести все эти санкции заново, чтобы так объединить людей, чтобы было 20 с лишним пакетов по всему миру? Поэтому я к этому отношусь очень осторожно", – подчеркнул он.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что глава Кремля Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский не хочет завершать войну, а Украина лежит в руинах. Это произошло после того, как американский президент заявил, что пообщался с правителем России и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.