У Нідерландах планують скоротити кількість державних службовців на 25 тисяч осіб

В уряді Нідерландів планують скоротити кількість державних службовців на 25 тисяч осіб до 2035 року.

Про це йдеться в планах державного секретаря Еріка ван дер Бурга щодо "Рішучого уряду", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

До 2035 року має бути скорочено приблизно 16% із близько 160 тисяч державних службовців.

Вже було відомо, що чинний уряд прагне скоротити чисельність державних службовців. Але ван дер Бург тепер вперше наводить оцінку кількості робочих місць, які через це будуть ліквідовані.

Він поки що не повідомив, у яких відомствах і скільки саме робочих місць доведеться скоротити. Однак зазначається, що поліція та сфера оборони залишаться поза змінами.

Ван дер Бург стверджує, що деякі органи можуть обійтися меншою кількістю працівників, за умови, що будуть докладені зусилля для спрощення або скасування правил. Це є пріоритетом для уряду. "З меншою кількістю винятків робота стає простішою", – пояснив він.

В останні роки було чимало урядів, які прагнули скоротити кількість державних службовців, але тим часом їхня кількість лише зростала. На запитання щодо цього ван дер Бург відповідає, що цей уряд це зробить, оскільки всі усвідомлюють, "що ситуація має змінитися".

Щоб обійтися меншою кількістю персоналу, скорочуються послуги з обслуговування приміщень у міністерствах, стандартизуються ІТ-системи, а уряд розглядає й інші заходи з підвищення ефективності, зокрема використання штучного інтелекту.

Однак ван дер Бург визнає, що однієї лише ефективної роботи недостатньо: "Потрібно визначитися з тим, що уряд робитиме інакше, чого робитиме менше або чого більше не робитиме взагалі". Ці рішення ще не ухвалено, але їх "продовжують доопрацьовувати".

Кабінет міністрів також розглядає можливість ліквідації дорадчих рад (наразі їх 28) та дорадчих комітетів (близько 150), які надають рекомендації з широкого кола питань.

Державний секретар сподівається реалізувати багато з планів щодо того, щоб зробити центральний уряд "простішим, розумнішим і меншим" протягом шести місяців. У кінцевому підсумку все це має привести до щорічної економії у розмірі 3,5 млрд євро до 2035 року.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів прагне розширити повноваження своїх розвідувальних служб, щоб надати їм можливість ефективніше протидіяти кібератакам з боку Китаю та Росії.

Уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження 23 лютого цього року.