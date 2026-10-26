В Нидерландах планируют сократить госслужащих на 25 тысяч человек

Правительство Нидерландов планирует сократить число государственных служащих на 25 тысяч человек к 2035 году.

Об этом говорится в планах государственного секретаря Эрика ван дер Бурга относительно "Решительного правительства", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

К 2035 году должно быть сокращено примерно 16% из около 160 тысяч государственных служащих.

Уже было известно, что действующее правительство стремится сократить численность государственных служащих. Но ван дер Бург теперь впервые приводит оценку количества рабочих мест, которые из-за этого будут ликвидированы.

Он пока не сообщил, в каких ведомствах и сколько именно рабочих мест придется сократить. Однако отмечается, что полиция и сфера обороны останутся вне изменений.

Ван дер Бург утверждает, что некоторые органы могут обойтись меньшим количеством сотрудников, при условии, что будут приложены усилия для упрощения или отмены правил. Это является приоритетом для правительства. "С меньшим количеством исключений работа становится проще", – пояснил он.

В последние годы было немало правительств, стремившихся сократить число государственных служащих, но при этом их количество только росло. На вопрос об этом ван дер Бург отвечает, что нынешнее правительство это сделает, поскольку все осознают, "что ситуация должна измениться".

Чтобы обойтись меньшим количеством персонала, сокращаются услуги по обслуживанию помещений в министерствах, стандартизируются IT-системы, а правительство рассматривает и другие меры по повышению эффективности, в частности использование искусственного интеллекта.

Однако ван дер Бург признает, что одной лишь эффективной работы недостаточно: "Нужно определиться с тем, что правительство будет делать по-другому, чего будет делать меньше или чего больше не будет делать вообще". Эти решения еще не приняты, но их "продолжают дорабатывать".

Кабинет министров также рассматривает возможность ликвидации консультативных советов (в настоящее время их 28) и консультативных комитетов (около 150), которые дают рекомендации по широкому кругу вопросов.

Государственный секретарь надеется реализовать многие из планов по тому, чтобы сделать центральное правительство "проще, умнее и меньше" в течение шести месяцев. В конечном итоге все это должно привести к ежегодной экономии в размере 3,5 млрд евро к 2035 году.

Как сообщалось, правительство Нидерландов стремится расширить полномочия своих разведывательных служб, чтобы дать им возможность более эффективно противодействовать кибератакам со стороны Китая и России.

Правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном принесло присягу и официально утвердило свои полномочия 23 февраля этого года.