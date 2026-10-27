У Сербії "Студентський список" засудив вторгнення натовпу на провладний телеканал

Опозиційний блок "Студентський список", який виграв парламентські вибори у Сербії, закликав мешканців залишатися відповідальними та мирно розійтися після того, як увечері 26 жовтня натовп увірвався в будівлю телеканалу, що підтримував попередню владу.

Про це інформує "РТС", повідомляє "Європейська правда".

Представники виборчого блоку "Студентський список" заявили, що не підтримують втручання у діяльність ЗМІ та установ, та працюватимуть у парламенті над тим, аби медіа стали незалежними.

"Ми визволятимемо медіа в парламенті через інституційну боротьбу за свободу та професійну журналістику. Ми здобули перемогу разом, збережемо її гідність", – йдеться в заяві блоку.

Голова делегації Європейського Союзу в Сербії, посол Андреас фон Бекерат, також закликав мешканців утриматися від насильства у зв'язку з останніми подіями.

"Ті, хто бажає висловити критику або подати скарги на роботу будь-якого засобу масової інформації, повинні робити це з гідністю, через встановлені правові та регуляторні механізми. Насильство ніколи не є рішенням", – сказав фон Бекерат.

Нагадаємо, у Сербії 26 жовтня розлючений натовп увірвався до будівлі провладного телеканалу Informer. Як повідомляли ЗМІ, одній людині всередині будівлі стало погано, їй викликали швидку допомогу.

Група громадян також зібралася перед будівлею TV Pink, яку закидали яйцями та пляшками. Також сталася сутичка з поліцією, яка охороняла будівлю.

Це сталося після того, як на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.