В Сербии "Студенческий список" осудил вторжение толпы на проправительственный телеканал

Оппозиционный блок "Студенческий список", победивший на парламентских выборах в Сербии, призвал жителей сохранять ответственность и мирно разойтись после того, как вечером 26 октября толпа ворвалась в здание телеканала, поддерживавшего прежнюю власть.

Об этом сообщает "РТС", передает "Европейская правда".

Представители избирательного блока "Студенческий список" заявили, что не поддерживают вмешательство в деятельность СМИ и государственных учреждений и будут работать в парламенте над тем, чтобы СМИ стали независимыми.

"Мы будем освобождать СМИ в парламенте посредством институциональной борьбы за свободу и профессиональную журналистику. Мы одержали победу вместе, сохраним её достоинство", – говорится в заявлении блока.

Глава делегации Европейского Союза в Сербии, посол Андреас фон Бекерат, также призвал жителей воздержаться от насилия в связи с последними событиями.

"Те, кто желает высказать критику или подать жалобы на работу любого средства массовой информации, должны делать это с достоинством, через установленные правовые и регуляторные механизмы. Насилие никогда не является решением", – сказал фон Бекерат.

Напомним, в Сербии 26 октября разъяренная толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала Informer. Как сообщали СМИ, одному человеку внутри здания стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Группа граждан также собралась перед зданием TV Pink, которое забросали яйцами и бутылками. Кроме того, произошла стычка с полицией, охранявшей здание.

Это произошло после того, как на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.