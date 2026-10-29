В Косове прошли протесты после убийства женщины, которую не защитила полиция

В столице Косова Приштине протестующие вышли на улицы, требуя привлечения виновных к ответственности, отставки высокопоставленных чиновников и прекращения гендерного насилия после убийства женщины из-за предполагаемого бездействия полиции.

Об этом пишет The Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

В среду, 28 октября, сотни протестующих собрались в столице Косова Приштине, требуя институциональной ответственности, отставок и принятия срочных мер против фемицида и гендерного насилия.

Демонстранты вышли на улицы после того, как в воскресенье вечером, 25 октября, в городе Печ была убита Арлинда Зекай. Убийство произошло после того, как полиция сопроводила женщину домой из полицейского участка, куда она обратилась с жалобой на домашнее насилие со стороны мужа. По предварительным данным, её убил шурин.

Во время акции протеста в среду активисты, общественные организации и протестующие требовали отставки министра юстиции Доники Герваллы, министра внутренних дел Джелаля Свечли и мэра города Газменда Мухахери. Также они требовали увольнения и привлечения к ответственности ряда сотрудников системы правосудия в городе Печ.

Кроме того, протестующие требовали предоставления социального жилья жертвам гендерного насилия, реформирования системы правосудия, легализации самообороны для женщин, а также признания фемицида национальной чрезвычайной ситуацией.

Напомним, Албания ввела штрафы в размере более 6 тысяч долларов для демонстрантов, участвующих в протестах, даже если они лично не совершают насильственных действий.

А в Лиссабоне 27 октября тысячи людей собрались у здания парламента Португалии, чтобы выразить протест против усугубления жилищного кризиса и недавних полицейских операций против активистов, борющихся за доступное жилье.