У Швеції оголосили кандидатку у прем’єри та визначили варіант "б" у разі провалу голосування

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен оголосив лідерку Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст кандидаткою на посаду прем’єр-міністра; голосування за неї відбудеться у вівторок, 3 листопада.

Про це з посиланням на заяву спікера повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Голосування за призначення лідерки центристів прем'єркою відбудеться попри те, що Танд Рінгквіст раніше заявила про свою невдачу у спробі сформувати уряд більшості.

"Після наших переговорів спікер дійшов висновку, що наступним кроком у формуванні уряду є висунення моєї кандидатури на посаду прем’єр-міністра. Водночас я зазначила, що існують й інші можливі шляхи подальших дій", – заявила Танд Рінгквіст після виступу Норлена.

До складу коаліції центристів входять Центристська партія, соціал-демократи, "Християнські демократи", Партія зелених та "Ліберали".

За попередніми прогнозами, Танд Рінгквіст не пройде голосування у Риксдазі.

За словами спікера парламенту, у такому разі мандат на формування уряду перейде до чинного прем’єр-міністра Ульфа Крісстерсона, лідера партії "Помірковані".

"У такому разі він матиме на це тиждень, і цей процес триватиме з вівторка, 3 листопада, до вівторка, 10 листопада", – заявив глава Риксдагу.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Наразі відбулося одне голосування щодо лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон, яке вона програла.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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