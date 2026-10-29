В Швеции объявили кандидатку в премьеры и определили вариант "Б" на случай провала голосования

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен объявил лидера Центристской партии Элизабет Танд Рингквист кандидатом на пост премьер-министра; голосование по её кандидатуре состоится во вторник, 3 ноября.

Об этом со ссылкой на заявление спикера сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Голосование по назначению лидера центристов премьер-министром состоится, несмотря на то, что Танд Рингквист ранее заявила о неудаче в попытке сформировать правительство большинства.

"После наших переговоров спикер пришел к выводу, что следующим шагом в формировании правительства является выдвижение моей кандидатуры на пост премьер-министра. В то же время я отметила, что существуют и другие возможные пути дальнейших действий", – заявила Танд Рингквист после выступления Норлена.

В состав коалиции центристов входят Центристская партия, социал-демократы, "Христианские демократы", Партия зеленых и "Либералы".

По предварительным прогнозам, Танд Рингквист не пройдет голосование в Риксдаге.

По словам спикера парламента, в таком случае мандат на формирование правительства перейдет к действующему премьер-министру Ульфу Крисстерсону, лидеру партии "Умеренные".

"В таком случае у него будет на это неделя, и этот процесс продлится со вторника, 3 ноября, до вторника, 10 ноября", – заявил глава Риксдага.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.

Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатам на пост премьер-министра. На данный момент состоялось одно голосование по кандидатуре лидера социал-демократов Магдалены Андерссон, которое она проиграла.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии достигли минимального большинства – 176 из 349 мест.

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