Данія хоче заборонити породу бройлерів, які ростуть надто швидко

Уряд Данії хоче заборонити швидкозростаючу породу курей-бройлерів, відому як "турбо-кури", що спричинить чергове протистояння з аграрним сектором щодо добробуту тварин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Цей крок, який стане першим у світі, є останнім у серії нових обмежень для фермерів країни.

"Ми бачимо, що існують поширені проблеми з добробутом турбо-курей. Вони просто ростуть занадто швидко, і їхні тіла не встигають за цим темпом", – заявив міністр Данії з питань добробуту тварин Крістіан Раб’єрг Мадсен.

Мадсен заявив, що хоче заборонити швидкозростаючих курей, відомих як порода "Росс 308", як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Його заява пролунала лише через день після виходу в ефір документального фільму з кадрами, знятими прихованою камерою на птахофермі. На кадрах було показано, що курям незаконно надають лише три години темряви на добу, щоб прискорити їхній ріст.

Порода "Росс 308", яка широко використовується у птахівництві, досягає маси тіла близько 2 кілограмів лише за 33 дні, але це може призвести до травм та утруднень у пересуванні.

Цю пропозицію підтримує широке коло партій. Однак, як визнав Мадсен, залишаються питання щодо "правових та фінансових аспектів".

Захисники інтересів птахівничої галузі попередили, що на практиці споживачі просто купуватимуть більше м’яса з іноземних господарств, що ускладнить конкуренцію для данських птахівників. Птахівнича компанія Danpo заявила спеціалізованому виданню LandbrugsAvisen, що готова відмовитися від швидкозростаючих порід, якщо заборона поширюватиметься також на імпорт.

Однак це може виявитися складним на рівні ЄС, де діють загальні правила вільного руху товарів.

Раніше Данія вже наполягала на тому, щоб Брюссель заборонив "турбо-курей" на рівні ЄС, а попередня спроба заборонити їх на національному рівні не мала успіху. Нова ініціатива Копенгагена, ймовірно, знайде союзника в Гаазі. У вересні уряд Нідерландів запропонував аналогічну заборону на національному рівні, яку зараз розглядає парламент.

Європейська комісія планує оголосити нові правила щодо добробуту курей пізніше цього року. Хоча вона пообіцяла заборонити використання кліток та практику вбивства одноденних пташенят-самців, вона не оголошувала жодних заборон щодо певних порід.

В уряді Естонії торік розробили проєкт закону, у разі схвалення якого виробникам яєць з 2035 року буде заборонено тримати птицю у клітках.