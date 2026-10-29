Дания хочет запретить породу бройлеров, которые растут слишком быстро

Правительство Дании намерено запретить быстрорастущую породу кур-бройлеров, известную как "турбо-куры", что вызовет очередное противостояние с аграрным сектором по вопросам благополучия животных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Этот шаг, который станет первым в мире, является последним в серии новых ограничений для фермеров страны.

"Мы видим, что существуют широко распространенные проблемы с благополучием турбо-кур. Они просто растут слишком быстро, и их тела не успевают за этим темпом", – заявил министр Дании по вопросам благополучия животных Кристиан Рабьерг Мадсен.

Мадсен заявил, что хочет запретить быстрорастущих кур, известных как порода "Росс 308", как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Его заявление прозвучало всего через день после выхода в эфир документального фильма с кадрами, снятыми скрытой камерой на птицеферме. На кадрах было показано, что курам незаконно предоставляют всего три часа темноты в сутки, чтобы ускорить их рост.

Порода "Росс 308", широко используемая в птицеводстве, достигает массы тела около 2 килограммов всего за 33 дня, но это может привести к травмам и затруднениям в передвижении.

Это предложение поддерживает широкий круг партий. Однако, как признал Мадсен, остаются вопросы относительно "правовых и финансовых аспектов".

Защитники интересов птицеводческой отрасли предупредили, что на практике потребители просто будут покупать больше мяса из зарубежных хозяйств, что усложнит конкуренцию для датских птицеводов. Птицеводческая компания Danpo заявила специализированному изданию LandbrugsAvisen, что готова отказаться от быстрорастущих пород, если запрет будет распространяться также на импорт.

Однако это может оказаться сложной задачей на уровне ЕС, где действуют общие правила свободного движения товаров.

Ранее Дания уже настаивала на том, чтобы Брюссель запретил "турбо-куриц" на уровне ЕС, а предыдущая попытка запретить их на национальном уровне не увенчалась успехом. Новая инициатива Копенгагена, вероятно, найдет союзника в Гааге. В сентябре правительство Нидерландов предложило аналогичный запрет на национальном уровне, который сейчас рассматривает парламент.

Европейская комиссия планирует объявить новые правила по благополучию кур позже в этом году. Хотя она пообещала запретить использование клеток и практику убийства суточных птенцов-самцов, она не объявляла никаких запретов в отношении определенных пород.

В правительстве Эстонии в прошлом году разработали проект закона, в случае его принятия производителям яиц с 2035 года будет запрещено держать птицу в клетках.