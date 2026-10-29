У блоці Мерца виникли суперечки через кандидата на посаду президента

У німецькому консервативному блоці ХДС/ХСС виникли суперечки щодо того, хто стане наступним президентом Німеччини.

Про це йдеться у матеріалі Rapporteur, пише "Європейська правда".

Чинний президент Франк-Вальтер Штайнмайєр не може балотуватися на третій термін, оскільки вже обіймав цю посаду два терміни поспіль.

За три місяці до обрання нового глави держави Федеральними зборами питання про наступника Штайнмаєра лишається нез’ясованим.

Канцлер Фрідріх Мерц і його ХДС поки що не визначилися, тоді як баварська ХСС, яка разом із ХДС утворює християнсько-демократичний блок Німеччини, вже визначилася зі своїм кандидатом.

ХСС хоче, щоб голова баварського регіонального парламенту Ільзе Айгнер стала першою жінкою-главою держави в Німеччині. На з’їзді партії минулими вихідними Айгнер уже була представлена як кандидатка.

Мерц, який також виступив перед присутніми, нічого не сказав. Очікується, що він ухвалить рішення не пізніше листопада, але його тривала нерішучість викликає здивування у членів його власної партії.

Деякий час у ХДС як можливу кандидатку на президентську посаду розглядали міністерку освіти Карін Прін.

Також розглядалися кандидатури голови Бундестагу Юлії Кльокнер та колишньої міністерки оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Тепер у перегони вступила ще одна жінка з ХДС: Інес Клаус, лідерка фракції ХДС у парламенті землі Гессен.

Хто б не був кандидатом, тривала затримка надсилає хибний сигнал, заявив Rapporteur член Бундестагу від ХДС.

До того ж, партії ще належить представити свого кандидата соціал-демократам і "Зеленим".

У понеділок лідер парламентської фракції СДПН Матіас Мірш висловився на підтримку Айгнер, "Зелені" також дали зрозуміти про свою підтримку.

Небажання Мерца ухвалити рішення, можливо, пов’язане зі статусом ХДС як найбільшої парламентської фракції в Бундестазі та її прагненням не допустити, щоб право висувати кандидата перейшло до її меншої "сестринської" партії.

Тепер ХДС має обговорити це питання на засіданні свого виконавчого комітету 9 листопада.

У парламентській фракції ХДС дехто вважає, що Мерц вкотре неправильно оцінив ситуацію, не підтримавши кандидатуру Айгнер на ранньому етапі.

Якщо він тепер спробує просунути свого власного кандидата, то не тільки відштовхне від себе ХСС, а й буде змушений виправдовувати цей крок перед соціал-демократами та "Зеленими".

Ще у вересні провідний представник німецьких консерваторів Манфред Вебер закликав урядову коаліцію канцлера Фрідріха Мерца протягом найближчих чотирьох тижнів домовитися про кандидата на посаду наступного президента країни.

Нагадаємо, у серпні Штайнмаєр офіційно отримав ключі від своєї нової офіційної резиденції в Берліні, де він працюватиме, поки палац Бельвю перебуватиме на багаторічній реконструкції.

Раніше Штайнмаєр захистив реконструкцію своєї резиденції вартістю мільярд євро.