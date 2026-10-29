В блоке Мерца возникли разногласия по поводу кандидата на пост президента

В немецком консервативном блоке ХДС/ХСС возникли разногласия по поводу того, кто станет следующим президентом Германии.

Об этом говорится в материале Rapporteur, пишет "Европейская правда".

Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не может баллотироваться на третий срок, поскольку уже занимал эту должность два срока подряд.

За три месяца до избрания нового главы государства Федеральным собранием вопрос о преемнике Штайнмайера остается нерешенным.

Канцлер Фридрих Мерц и его ХДС пока не определились, тогда как баварская ХСС, которая вместе с ХДС образует христианско-демократический блок Германии, уже определилась со своим кандидатом.

ХСС хочет, чтобы председатель баварского регионального парламента Ильзе Айгнер стала первой женщиной-главой государства в Германии. На съезде партии в минувшие выходные Айгнер уже была представлена в качестве кандидата.

Мерц, который также выступил перед собравшимися, ничего не сказал. Ожидается, что он примет решение не позднее ноября, но его длительная нерешительность вызывает удивление у членов его собственной партии.

Некоторое время в ХДС в качестве возможной кандидатки на президентский пост рассматривали министра образования Карин Прин.

Также рассматривались кандидатуры председателя Бундестага Юлии Клёкнер и бывшей министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Теперь в гонку вступила ещё одна женщина из ХДС: Инес Клаус, лидер фракции ХДС в парламенте земли Гессен.

Кто бы ни был кандидатом, длительная задержка посылает ложный сигнал, заявил Rapporteur, член Бундестага от ХДС.

К тому же партии ещё предстоит представить своего кандидата социал-демократам и "Зелёным".

В понедельник лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мирш высказался в поддержку Айгнер, "Зелёные" также дали понять о своей поддержке.

Нежелание Мерца принять решение, возможно, связано со статусом ХДС как крупнейшей парламентской фракции в Бундестаге и её стремлением не допустить, чтобы право выдвигать кандидата перешло к её меньшей "сестринской" партии.

Теперь ХДС должна обсудить этот вопрос на заседании своего исполнительного комитета 9 ноября.

В парламентской фракции ХДС некоторые считают, что Мерц в очередной раз неверно оценил ситуацию, не поддержав кандидатуру Айгнер на раннем этапе.

Если он теперь попытается продвинуть своего собственного кандидата, то не только оттолкнет от себя ХСС, но и будет вынужден оправдывать этот шаг перед социал-демократами и "Зелеными".

Еще в сентябре ведущий представитель немецких консерваторов Манфред Вебер призвал правительственную коалицию канцлера Фридриха Мерца в течение ближайших четырех недель договориться о кандидате на пост следующего президента страны.

Напомним, в августе Штайнмайер официально получил ключи от своей новой официальной резиденции в Берлине, где он будет работать, пока дворец Бельвю будет находиться на многолетней реконструкции.

Ранее Штайнмайер выступил в защиту реконструкции своей резиденции стоимостью в миллиард евро.