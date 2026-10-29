Ирландская полиция опасается атак во время крупных европейских саммитов в Дублине

Ирландская полиция считает, что вероятность совершения атак на двух крупных европейских саммитах, которые состоятся в Дублине в следующем месяце, "достаточно высока".

Об этом сообщает Rapporteur, передает "Европейская правда".

Более 50 лидеров стран мира примут участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 12 ноября в Конференц-центре Дублина.

На следующий день в том же месте соберутся 27 глав государств и правительств стран ЕС, а также представители Европейского парламента, которые примут участие в неформальной встрече.

Согласно оценке угроз, уровень риска был классифицирован как "значительный".

Главными проблемами безопасности, связанными с этими мероприятиями, являются вторжение дронов и диверсии.

"Диверсия может происходить в различных формах, в частности в виде финансируемых государством кибератак, поэтому это является важной частью плана обеспечения общественного порядка. Это, вероятно, будет еще более масштабная операция по обеспечению безопасности, чем во время визита Трампа в прошлом месяце, и на дежурстве будут находиться многочисленные вооруженные подразделения", – сообщил источник.

Напомним, Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.

В свою очередь посол Германии в Украине Борис Руге не считает, что НАТО ненадлежащим образом реагирует на гибридные действия России, которые она совершает против Европы.