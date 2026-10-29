Латвия впервые в своей истории возглавит Совет Безопасности ООН

В ноябре этого года Латвия впервые в истории возглавит Совет Безопасности ООН.

Об этом сообщила пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

В ходе своего председательства Латвия определила своими приоритетами ситуацию в Украине, а также вызовы и возможности, связанные с новыми технологиями.

Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отмечает, что председательство в Совете Безопасности ООН – это период, когда страна наиболее заметна в работе Совета Безопасности.

По её мнению, вклад Латвии в работу СБ ООН всегда был "последовательным и целенаправленным", однако председательство позволит стране не только отстаивать свои интересы и ценности и повышать международную узнаваемость, но и демонстрировать ответственную позицию.

Латвия завершит серию председательств четырех европейских стран – Дании, Франции и Греции. Председательство в значительной степени носит процедурный характер, однако в Совете Безопасности ООН, как и в других структурах, процедурные вопросы могут быть достаточно политизированными. В более широком смысле участие в работе Совбеза ООН позволяет увидеть закулисные процессы мировой политики.

Павлюта-Десландес подчеркивает, что работа в Совете Безопасности ООН помогает Латвии еще лучше понять и осознать, что свою независимость и свободу необходимо защищать каждый день. Она отметила, что именно в этом заключается главная цель Латвии в Совете Безопасности ООН – укрепление безопасности страны, в частности путем поддержки Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из важнейших вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий", – заявила она.

Также стоит отметить, что The Wall Street Journal ранее сообщило, что администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.