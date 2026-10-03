У Португалії розслідують використання США бази на Азорських островах у війні з Іраном

Португальські прокурори заявили в суботу, що розпочали розслідування щодо законності рішення уряду дозволити Сполученим Штатам використовувати авіабазу Лажеш на Азорських островах під час конфлікту з Іраном.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Багаторічна угода зі США дозволяє Вашингтону використовувати базу без попереднього дозволу в мирний час, однак у разі початку бойових дій для цього потрібне схвалення Португалії.

На відміну від сусідньої Іспанії, Португалія дозволила кілька транзитних рейсів США через авіабазу Лажеш. Це рішення викликало критику з боку лівих опозиційних партій і спричинило політичні дискусії щодо ролі Лісабона в операціях, пов’язаних із конфліктом з Іраном.

У заяві Генеральна прокуратура повідомила, що "розслідування було розпочато після скарги, поданої членами партії "Лівий блок", не надавши додаткових деталей.

"Лівий блок" у квітні звернувся до прокуратури з проханням розслідувати використання США бази Лажеш, заявивши, що це є "грубим порушенням міжнародного права".

Водночас міністр закордонних справ Паулу Ранжел заявляв, що Португалія не була залучена до конфлікту, а використання бази Лажеш відповідало міжнародному праву.

За його словами, дозвіл надали лише після того, як Вашингтон запевнив, що будь-яка операція буде оборонною, необхідною та пропорційною і буде спрямована виключно на військові цілі.

Португальські прокурори зобов’язані розслідувати ймовірні правопорушення за наявності достатніх підстав. Це відрізняється від деяких інших юрисдикцій, де прокурори мають ширші повноваження самостійно вирішувати, чи варто продовжувати розгляд справи.

База Лажеш, розташована на португальських Азорських островах в Атлантичному океані, є стратегічним транзитним вузлом для американських військ відповідно до двосторонньої оборонної угоди, укладеної ще 1951 року. На базі розміщене 65-те авіакрило ВПС США, яке забезпечує підтримку операцій США, НАТО та союзників.

Нагадаємо, Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп після цього пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.