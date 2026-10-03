В Португалии расследуют использование США базы на Азорских островах в войне с Ираном

Португальские прокуроры заявили в субботу, что начали расследование законности решения правительства разрешить Соединённым Штатам использовать авиабазу Лажеш на Азорских островах во время конфликта с Ираном.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Многолетнее соглашение с США позволяет Вашингтону использовать базу без предварительного разрешения в мирное время, однако в случае начала боевых действий для этого требуется одобрение Португалии.

В отличие от соседней Испании, Португалия разрешила несколько транзитных рейсов США через авиабазу Лажеш. Это решение вызвало критику со стороны левых оппозиционных партий и повлекло за собой политические дискуссии о роли Лиссабона в операциях, связанных с конфликтом с Ираном.

В заявлении Генеральная прокуратура сообщила, что "расследование было начато после жалобы, поданной членами партии "Левый блок", не приведя дополнительных подробностей.

"Левый блок" в апреле обратился в прокуратуру с просьбой расследовать использование США базы Лажеш, заявив, что это является "грубым нарушением международного права".

В то же время министр иностранных дел Паулу Ранжел заявлял, что Португалия не была вовлечена в конфликт, а использование базы Лажеш соответствовало международному праву.

По его словам, разрешение было дано только после того, как Вашингтон заверил, что любая операция будет оборонительной, необходимой и соразмерной и будет направлена исключительно на военные цели.

Португальские прокуроры обязаны расследовать возможные правонарушения при наличии достаточных оснований. Это отличается от некоторых других юрисдикций, где прокуроры обладают более широкими полномочиями самостоятельно решать, стоит ли продолжать рассмотрение дела.

База Лажеш, расположенная на португальских Азорских островах в Атлантическом океане, является стратегическим транзитным узлом для американских войск в соответствии с двусторонним оборонным соглашением, заключенным еще в 1951 году. На базе размещено 65-е авиакрыло ВВС США, которое обеспечивает поддержку операций США, НАТО и союзников.

Напомним, Испания не разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп после этого пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.