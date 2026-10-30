У п’ятницю в Італії відновили протести – у Мілані очікують близько 10 тисяч людей

В Італії у п’ятницю, 30 жовтня, розпочалася нова хвиля масових протестів проти уряду – найбільші заворушення очікують у Мілані.

Про це повідомляє Corriere della Sera, інформує "Європейська правда".

У Мілані оголошена підвищена готовність у зв’язку з акціями, пов’язаними із загальним страйком 30 жовтня.

На протест, який організувала профспілка, виходять робітники, студенти, активісти соціальних центрів. У Мілані ввели червоний рівень тривоги щодо громадського порядку – очікують близько 10 тисяч демонстрантів.

Офіційний маршрут проходитиме від Політехнічного університету до центру. Також протестувальники закликають заблокувати кільцеву дорогу, яка веде на Падую, хоч цей маршрут не був узгоджений з поліцією.

Крім того, 30 жовтня протести заплановані у Римі, Болоньї, Турині та інших італійських містах.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.

Після цього в Італії вирішили розширити повноваження поліції та привели війська у стан готовності.