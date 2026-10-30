В пятницу в Италии возобновились протесты – в Милане ожидается около 10 тысяч человек

В Италии в пятницу, 30 октября, началась новая волна массовых протестов против правительства – самые масштабные беспорядки ожидаются в Милане.

Об этом сообщает Corriere della Sera, передает "Европейская правда".

В Милане объявлена повышенная готовность в связи с акциями, связанными с всеобщей забастовкой 30 октября.

На протест, организованный профсоюзом, выходят рабочие, студенты, активисты социальных центров. В Милане ввели красный уровень тревоги в отношении общественного порядка – ожидается около 10 тысяч демонстрантов.

Официальный маршрут пройдет от Политехнического университета до центра. Также протестующие призывают заблокировать кольцевую дорогу, ведущую в Падую, хотя этот маршрут не был согласован с полицией.

Кроме того, 30 октября протесты запланированы в Риме, Болонье, Турине и других итальянских городах.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.

После этого в Италии решили расширить полномочия полиции и привели войска в состояние готовности.