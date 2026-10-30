Молодь закликає до протестів на вихідних у 23 містах Німеччини

У мережі ініціатива під назвою Gen-Z regelt ("Покоління Z контролює") закликала до демонстрацій у 23 містах Німеччини на вихідних 31 жовтня – 1 листопада.

Про це пише Deutsche Welle, інформує "Європейська правда".

Німецькі політики побоюються, щоб протести молоді не стали схожими на ті, які відбуваються у Франції та Італії.

"Треба за будь-яких обставин запобігти таким ситуаціям, як у Франції", – сказав політик з партії канцлера Фрідріха Мерца ХДС Александр Тром.

На думку Трома, "лівоекстремістські сили та злочинці з мігрантського середовища" можуть долучитися до демонстрацій і перетворити їх у заворушення.

На сайті Gen-Z regelt наразі близько 134 000 осіб зареєструвалися для участі в протестах, що відбудуться 31 жовтня.

Нагадаємо, у Франції оголосили про залучення 70 тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

А в Італії протести відновили вже у п’ятницю, 30 жовтня. Найбільші заворушення очікують у Мілані, де на демонстрації збереться близько 10 тисяч людей.