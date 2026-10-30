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Молодежь призывает к протестам в выходные в 23 городах Германии

Новости — Пятница, 30 октября 2026, 12:28 — Ольга Романская

В сети инициатива под названием Gen-Z regelt ("Поколение Z управляет") призвала к проведению демонстраций в 23 городах Германии в выходные 31 октября – 1 ноября.

Об этом пишет Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

Немецкие политики опасаются, что протесты молодежи не станут похожими на те, которые происходят во Франции и Италии, где антиправительственные демонстрации переросли в грабежи и мародерство.

"Необходимо при любых обстоятельствах предотвратить такие ситуации, как во Франции", – сказал политик из партии канцлера Фридриха Мерца ХДС Александр Тром.

По мнению Трома, "левоэкстремистские силы и преступники из мигрантской среды" могут присоединиться к демонстрациям и превратить их в беспорядки.

На сайте Gen-Z regelt на данный момент около 134 000 человек зарегистрировались для участия в протестах, которые состоятся 31 октября.

Напомним, что во Франции уже более месяца школьники и студенты протестуют против плохих условий обучения. К ним присоединились представители различных профессий и движение "желтых жилетов". Самые массовые протесты произошли 17 октября, когда во многих городах Франции имели место грабежи, мародерство и насилие. В настоящее время во Франции уже объявили о привлечении 70 тысяч правоохранителей во время новой волны протестов в субботу, 31 октября.

А в Италии протесты против правительства возобновились уже в пятницу, 30 октября. Наибольшие беспорядки ожидаются в Милане, где на демонстрации соберётся около 10 тысяч человек.

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Германия
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