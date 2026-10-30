Понад 60% поляків хочуть, щоб Навроцький підписав законопроєкт щодо абортів

Більшість поляків вважають, що президент Кароль Навроцький має підписати ухвалений Сеймом законопроєкт щодо абортів.

Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet, передає "Європейська правда".

У поляків запитали, що повинен зробити Навроцький з законопроєктом щодо часткової декриміналізації переривання вагітності.

Опитування свідчить, що 60,8% поляків вважають, що президент країни повинен підписати законопроєкт.

Водночас 9,6% респондентів переконані, що президент повинен передати законопроєкт до Конституційного суду перед його підписанням. Ще 12,5% респондентів зазначили, що Навроцький повинен ветувати його.

За даними опитування, 8,8% респондентів заявили, що не знайомі з положеннями законопроєкту, а 8,3% обрали відповідь "важко сказати".

Серед респондентів віком до 24 років 62,7% висловилися за підписання законопроєкту.

Опитування SW Research, проведене на замовлення Onet, відбулося 27–28 жовтня 2026 року. У рамках дослідження дослідники провели 800 опитувань серед репрезентативної вибірки дорослих по всій країні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та за сприяння у проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.

Втім, у канцелярії президента Кароля Навроцького натякнули, що той, ймовірно, накладе вето на ухвалені поправки.

22 жовтня у Варшаві та ще 27 містах відбулися жіночі протести: учасниці акцій вимагали від влади виконати передвиборчі обіцянки та розширити доступ до переривання вагітності.