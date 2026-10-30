Более 60% поляков хотят, чтобы Навроцкий подписал законопроект об абортах

Большинство поляков считают, что президент Кароль Навроцкий должен подписать принятый Сеймом законопроект об абортах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet, сообщает "Европейская правда".

Поляков спросили, что должен сделать Навроцкий с законопроектом о частичной декриминализации прерывания беременности.

Опрос показывает, что 60,8% поляков считают, что президент страны должен подписать законопроект.

В то же время 9,6% респондентов убеждены, что президент должен передать законопроект в Конституционный суд перед его подписанием. Еще 12,5% респондентов отметили, что Навроцкий должен наложить на него вето.

По данным опроса, 8,8% респондентов заявили, что не знакомы с положениями законопроекта, а 8,3% выбрали ответ "трудно сказать".

Среди респондентов в возрасте до 24 лет 62,7% высказались за подписание законопроекта.

Опрос SW Research, проведенный по заказу Onet, состоялся 27–28 октября 2026 года. В рамках исследования исследователи провели 800 опросов среди репрезентативной выборки взрослых по всей стране.

Напомним, во вторник, 20 октября, Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и при содействии в проведении аборта в случае тяжкого порока развития плода.

Впрочем, в канцелярии президента Кароля Навроцкого намекнули, что тот, вероятно, наложит вето на принятые поправки.

22 октября в Варшаве и ещё 27 городах прошли женские протесты: участницы акций требовали от властей выполнить предвыборные обещания и расширить доступ к прерыванию беременности.