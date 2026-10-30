У Литві критикують запровадження загального призову лише через 6 років

Після рішення Державної ради оборони Литви запровадити загальний призов юнаків з 2032 року лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас заявив, що шість років здаються занадто довгим терміном для підготовки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Кащюнас зазначив, що геополітична ситуація не поліпшується, а виклики у сфері безпеки не чекатимуть, поки всі підготуються. "Тому шість років на підготовку до загального призову здаються мені занадто довгим терміном. Литві потрібна не лише дата в календарі. Потрібні чіткий план, політична відповідальність і реальні дії вже сьогодні", – заявив він.

Крім того, політик стверджує, що рішення без конкретного плану реалізації може залишитися лише обіцянкою.

"Особливо коли рішення про 2032 рік ухвалюють політики, які на той час уже не відповідатимуть за його реалізацію. Ні нинішній уряд, ні президент на той час уже не перебуватимуть на своїх посадах. Тому не хотілося б, щоб сьогоднішнє рішення стало лише зручним дорученням для майбутньої влади. Хочеться бачити конкретний план із чіткими завданнями, термінами та відповідальністю", – підкреслив він.

Як повідомлялося, у четвер Державна рада оборони домовилася, що загальний призов юнаків у Литві буде запроваджено з 2032 року.

Президент Гітанас Науседа заявив, що рішення було ухвалено після комплексної оцінки нинішніх можливостей Збройних сил. За його словами, про запровадження обов’язкового призову дівчат на військову службу можна було б говорити "у віддаленому майбутньому".

У свою чергу прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що хотів би бачити більш амбітний план, однак його переконали аргументи, наведені командувачем Збройних сил.

Нещодавно у Литві представники опозиційної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" запропонували відмовитися від випадкового формування списку військовозобов’язаних, які підлягають обов’язковій початковій військовій службі, та з 1 січня 2030 року запровадити загальний призов.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.