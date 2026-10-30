В Литве критикуют введение всеобщего призыва только через 6 лет

После решения Государственного совета обороны Литвы о введении всеобщего призыва юношей с 2032 года лидер консерваторов Лауринас Кащунас заявил, что шесть лет кажутся слишком длительным сроком для подготовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Кащюнас отметил, что геополитическая ситуация не улучшается, а вызовы в сфере безопасности не будут ждать, пока все подготовятся. "Поэтому шесть лет на подготовку к всеобщему призыву кажутся мне слишком долгим сроком. Литве нужна не только дата в календаре. Нужны четкий план, политическая ответственность и реальные действия уже сегодня", – заявил он.

Кроме того, политик утверждает, что решение без конкретного плана реализации может остаться лишь обещанием.

"Особенно когда решение о 2032 году принимают политики, которые к тому времени уже не будут отвечать за его реализацию. Ни нынешнее правительство, ни президент к тому времени уже не будут занимать свои должности. Поэтому не хотелось бы, чтобы сегодняшнее решение стало лишь удобным поручением для будущей власти. Хочется видеть конкретный план с четкими задачами, сроками и ответственностью", – подчеркнул он.

Как сообщалось, в четверг Государственный совет обороны договорился, что всеобщий призыв юношей в Литве будет введен с 2032 года.

Президент Гитанас Науседа заявил, что решение было принято после комплексной оценки нынешних возможностей Вооруженных сил. По его словам, о введении обязательного призыва девушек на военную службу можно было бы говорить "в отдаленном будущем".

В свою очередь премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что хотел бы видеть более амбициозный план, однако его убедили аргументы, приведенные командующим Вооруженными силами.

Недавно в Литве представители оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предложили отказаться от случайного формирования списка военнообязанных, подлежащих обязательной начальной военной службе, и с 1 января 2030 года ввести всеобщий призыв.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.