Італія розслідує аварію вертольота в Боснії, в якій загинули четверо італійських військових

Військова прокуратура Риму розпочала розслідування аварії італійського вертольота в Боснії та Герцеговині, в якій напередодні загинули четверо військовослужбовців країни.

Про це повідомляє ANSA, передає "Європейська правда".

Римська прокуратура на чолі з прокурором Марко Де Паолісом розпочала попереднє розслідування аварії вертольота без висунення версій щодо складу злочину, які будуть розглянуті за результатами перевірки.

В авіатрощі, яка сталася у четвер, 29 жовтня, загинули четверо членів екіпажу вертольота CH 47, що брав участь в операції ЄС EUFOR Althea в Боснії та Герцеговині. Ще 11 осіб отримали поранення.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вирушив на місце аварії, щоб віддати шану загиблим військовослужбовцям. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам загиблих.

Як відомо, в четвер вдень італійський вертоліт зазнав аварії в районі Брчко під час виконання рутинних завдань в рамках операції Althea. Причини авіатрощі наразі не розголошуються.

Нагадаємо, 20 жовтня у Франції зазнав аварії винищувач Mirage 2000D, який виконував тренувальний політ. Другого члена екіпажу винищувача згодом було знайдено мертвим.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.