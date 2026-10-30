Италия расследует крушение вертолета в Боснии, в котором погибли четверо итальянских военнослужащих

Военная прокуратура Рима начала расследование крушения итальянского вертолета в Боснии и Герцеговине, в котором накануне погибли четверо военнослужащих страны.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Римская прокуратура во главе с прокурором Марко Де Паолисом начала предварительное расследование крушения вертолета без выдвижения версий о составе преступления, которые будут рассмотрены по результатам проверки.

В авиакатастрофе, произошедшей в четверг, 29 октября, погибли четверо членов экипажа вертолета CH-47, участвовавшего в операции ЕС EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине. Еще 11 человек получили ранения.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отправился на место крушения, чтобы почтить память погибших военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших.

Как известно, в четверг днём итальянский вертолёт потерпел крушение в районе Брчко во время выполнения рутинных задач в рамках операции Althea. Причины авиакатастрофы пока не разглашаются.

Напомним, 20 октября во Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D, который выполнял тренировочный полёт. Второй член экипажа истребителя впоследствии был найден мертвым.

24 августа вблизи венгерского города Сольнок потерпел крушение истребитель Gripen Вооружённых сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.