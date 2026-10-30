СМИ: в Конгрессе готовятся инициировать импичмент министру обороны после промежуточных выборов

После промежуточных выборов члены Конгресса США от обеих партий готовятся сосредоточить своё внимание на деятельности министра обороны Пита Хегсета, в частности на войне с Ираном, не исключая возможности отстранить его от должности путём импичмента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса четко дали понять, что планируют сосредоточить внимание именно на Хегсете, требуя от министра ответственности за войну в Иране.

Среди этих угроз – попытка импичмента министра обороны, которую возглавляет член Палаты представителей от Кентукки Томас Масси. В середине сентября Масси внес предложение об импичменте Хегсета. Конгрессмен заявил, что повторно подаст это предложение, когда Палата представителей возобновит работу после промежуточных выборов. Он рассчитывает на то, что в случае поражения своей партии больше республиканцев станут "хромыми утками" и будут меньше беспокоиться о сопротивлении со стороны Белого дома.

Хегсет стал мишенью для членов обеих партий с того дня, как президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Пентагона. Его отношения с законодателями только ухудшились после острых слушаний в Конгрессе и обвинений в том, что он отказался предоставить информацию о расходах на войну с Ираном. Он также уволил десятки генералов и адмиралов, практически не дав никаких объяснений.

"Из-за этой войны погибли 21 американский военнослужащий, а более 850 получили ранения. Трамп и Хегсет обошлись американскому народу почти в 50 млрд долларов военных расходов и нанесли неисчислимые миллиарды ущерба финансовому благосостоянию американцев", – заявил сенатор-демократ Джек Рид, который возглавит комитет Сената по вооруженным силам, если демократы получат контроль над палатой.

Даже республиканцы разочарованы тем, что Пентагон отказывается давать им ответы по поводу непопулярной войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо и способствовала укреплению позиций демократов.

После формирования нового состава Конгресса Палата представителей, которую, по прогнозам, будут контролировать демократы, вероятно, примет предложение об импичменте Хегсета – юридический эквивалент обвинительного заключения. Впрочем, судебный процесс потенциально зайдет в тупик в Сенате, поскольку для признания виновным и отстранения от должности требуется большинство в две трети сенаторов.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. На них будут переизбраны треть Сената и весь состав Палаты представителей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Подробнее об этом читайте в статье: США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов завоевать Конгресс и последствиях для Украины.