У США назвали "дуже серйозними"  події довкола Конституційного трибуналу в Польщі

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події довкола польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням та закликав усі сторони утриматись від ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат написав у себе в Х.

Роуз зазначив, що "ми стаємо свідками безпрецедентного протистояння, пов’язаного з використанням урядом державної влади, з одного боку, та незалежністю й авторитетом конституційного органу – з іншого".

"Події, що розгортаються сьогодні ввечері в Конституційному трибуналі Польщі, справді мають дуже серйозний характер", – додав він.

За його словами, обидві сторони "подають кардинально різні версії того, що сталося і чому".

"Якими б не виявилися факти в кінцевому підсумку, тисячі людей, які зібралися біля будівлі Трибуналу, роблять і без того небезпечну ситуацію ще більш вибухонебезпечною. Останнє, що потрібно Польщі, – це конфронтація, яка може перерости в щось набагато гірше", – наголосив Роуз.

Він запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Польщу.

"Не в наших повноваженнях судити про внутрішні справи Польщі чи втручатися в них. Нас турбує стабільність, безпека та демократичне майбутнє країни, яку ми з гордістю називаємо своїм другом і союзником", – зауважив Роуз.

Посол висловив сподівання, що всі учасники подій – як урядовці, так і співробітники правоохоронних органів та демонстранти – "зможуть взяти себе в руки й не вживати жодних дій, які могли б спровокувати насильство або подальшу ескалацію конфлікту".

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

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