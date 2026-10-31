В США назвали "очень серьезными" события вокруг Конституционного трибунала в Польше

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны воздержаться от эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат написал в своём аккаунте в Х.

Роуз отметил, что "мы становимся свидетелями беспрецедентного противостояния, связанного с использованием правительством государственной власти, с одной стороны, и независимостью и авторитетом конституционного органа – с другой".

"События, разворачивающиеся сегодня вечером в Конституционном трибунале Польши, действительно носят очень серьезный характер", – добавил он.

По его словам, обе стороны "представляют кардинально разные версии того, что произошло и почему".

"Какими бы ни оказались факты в конечном итоге, тысячи людей, собравшихся у здания Трибунала, делают и без того опасную ситуацию еще более взрывоопасной. Последнее, что нужно Польше, – это конфронтация, которая может перерасти в нечто гораздо худшее", – подчеркнул Роуз.

Он заверил, что США будут продолжать поддерживать Польшу.

"Не в наших полномочиях судить о внутренних делах Польши или вмешиваться в них. Нас беспокоит стабильность, безопасность и демократическое будущее страны, которую мы с гордостью называем своим другом и союзником", – отметил Роуз.

Посол выразил надежду, что все участники событий – как правительственные чиновники, так и сотрудники правоохранительных органов и демонстранты – "смогут взять себя в руки и не предпринимать никаких действий, которые могли бы спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию конфликта".

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

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