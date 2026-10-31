Криза в Польщі: Навроцький вночі прорвався до Конституційного трибуналу

У ніч на суботу, 31 жовтня, польський президент Кароль Навроцький прорвався до будівлі Конституційного трибуналу у супроводі першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського.

Про це йдеться у публікації RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Керівник кабінету президента Павел Шефернакер пізно вночі повідомив, що Навроцький увійшов до будівлі.

Біля входу стався інцидент за участю президента та суддів Конституційного трибуналу, зокрема Крістіана Маркевича та Анни Корвін-Пьотровської. Причому, версії подій суперечать одна одній.

Речник президента Рафал Лешкевич заявив, що особи, які стояли у дверях, намагалися перешкодити президенту увійти та порушили його недоторканність.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач стверджував, що судді Маркевич та Корвін-Пьотровська намагалися штовхати президента.

Суддя Конституційного суду Мацей Берек заявив, що президент "фізично напав" на суддів, зокрема на Корвін-Пьотровську. На його думку, президент, незважаючи на пропозицію зустрічі в безпечних умовах, обрав "шлях фізичної конфронтації".

Берек опублікував у X відеозапис, на якому видно, як президент просить жінку, яка перегороджує йому шлях, відійти. Інші відеозаписи показують, як президент протискується між людьми, що стоять у дверях.

https://t.co/Gk4bPH1pJU – Maciej Berek (@MaciejBerek) October 31, 2026

Після 2-ї години ночі речник президента Рафал Лешкевич опублікував фотографію, зроблену в будівлі Конституційного трибуналу

На знімку зображені: перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський, президент Кароль Навроцький, голова Адміністрації президента Збігнєв Богуцький, голова Ради національної безпеки Бартош Гродецький та заступник голови Конституційного суду Бартоломей Соханський.

🇵🇱 https://t.co/Q3Ut6Or6BC – Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 31, 2026

Після цього з’явилась заява Навроцького, в якій той сказав про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

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