Кризис в Польше: Навроцкий ночью прорвался в Конституционный трибунал

В ночь на субботу, 31 октября, польский президент Кароль Навроцкий прорвался в здание Конституционного трибунала в сопровождении первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского.

Об этом говорится в публикации RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Глава аппарата президента Павел Шефернакер поздно ночью сообщил, что Навроцкий вошёл в здание.

У входа произошёл инцидент с участием президента и судей Конституционного трибунала, в частности Кристиана Маркевича и Анны Корвин-Пётровской. При этом версии событий противоречат друг другу.

Пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич заявил, что лица, стоявшие в дверях, пытались помешать президенту войти и нарушили его неприкосновенность.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач утверждал, что судьи Маркевич и Корвин-Пьотровская пытались толкать президента.

Судья Конституционного суда Мацей Берек заявил, что президент "физически напал" на судей, в частности на Корвин-Пётровскую. По его мнению, президент, несмотря на предложение встретиться в безопасных условиях, выбрал "путь физической конфронтации".

Берек опубликовал в X видеозапись, на которой видно, как президент просит женщину, преграждающую ему путь, отойти. Другие видеозаписи показывают, как президент протискивается между людьми, стоящими в дверях.

https://t.co/Gk4bPH1pJU – Maciej Berek (@MaciejBerek) October 31, 2026

После 2 часов ночи пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич опубликовал фотографию, сделанную в здании Конституционного трибунала.

🇵🇱 https://t.co/Q3Ut6Or6BC – Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 31, 2026

На снимке изображены: первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский, президент Кароль Навроцкий, глава Администрации президента Збигнев Богуцкий, председатель Совета национальной безопасности Бартош Гродецкий и заместитель председателя Конституционного суда Бартоломей Соханский.

После этого появилось заявление Навроцкого, в котором он заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда взломан, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Подробности читайте в статье: Туск против "Годзиллы": куда заведет Польшу война за Конституционный суд