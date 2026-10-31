Генпрокурор Польщі хоче розслідувати поведінку Навроцького біля Конституційного трибуналу

Міністр юстиції і генпрокурор Польщі Вальдемар Журек висловив сподівання, що прокуратура вживе заходів у зв’язку з поведінкою президента Кароля Навроцького під час прориву до будівлі Конституційного трибуналу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Журека наводить Polsat News.

На думку міністра, поведінка президента була "використанням ситуації для розпалювання емоцій на вулицях".

"Мене дуже стурбувала поведінка президента, адже ми бачили ті відео, які сьогодні є в мережі, і я сподіваюся, що прокуратура вживе відповідних заходів, бо неприпустимо, щоб особа, яку захищає президентський імунітет, поводилася таким чином – вривалася, нападала на суддів", – сказав він.

Журек також назвав поведінку Навроцького "скандальною".

"Сьогодні я знову бачив главу держави, за якого мені довелося соромитися", – підкреслив глава Міністерства юстиції.

В ніч на суботу Навроцький прорвався до будівлі Конституційного трибуналу. Перед входом до будівлі між Навроцьким і суддями трибуналу сталась штовханина.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

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