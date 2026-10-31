Генпрокурор Польши хочет расследовать поведение Навроцкого у Конституционного трибунала

Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек выразил надежду, что прокуратура примет меры в связи с поведением президента Кароля Навроцкого во время штурного прорыва в здание Конституционного трибунала.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Журека приводит Polsat News.

По мнению министра, поведение президента было "использованием ситуации для разжигания эмоций на улицах".

"Меня очень встревожило поведение президента, ведь мы видели те видео, которые сегодня есть в сети, и я надеюсь, что прокуратура примет соответствующие меры, потому что недопустимо, чтобы лицо, пользующееся президентским иммунитетом, вело себя таким образом – врывалось, нападало на судей", – сказал он.

Журек также назвал поведение Навроцкого "скандальным".

"Сегодня я снова видел главу государства, за которого мне пришлось стыдиться", – подчеркнул глава Министерства юстиции.

В ночь на субботу Навроцкий прорвался в здание Конституционного трибунала. Перед входом в здание между Навроцким и судьями трибунала произошла потасовка.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

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