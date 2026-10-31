Нова очільниця Конституційного трибуналу Польщі наказала суддям працювати поза будівлею суду

Виконувачка обов’язків голови Конституційного трибуналу Польщі Анна Корвін-Пйьотровська видала розпорядження, в якому суддям рекомендовано виконувати свої обов’язки поза межами будівлі суду, а більшість працівників звільнено від обов’язку з’являтися на роботу.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Тимчасова очільниця суду рекомендувала суддям Конституційного трибуналу виконувати свої обов’язки поза межами штаб-квартири установи. Своє рішення вона обґрунтувала підвищеним ризиком порушень громадського порядку поблизу будівлі суду.

"Я призупиняю виконання службових обов’язків, в тому числі явку на роботу до штаб-квартири Трибуналу, за винятком працівників, яких я повідомлю про необхідність явки до штаб-квартири Трибуналу", – йдеться в розпорядженні.

Корвін-Пйьотровська також обмежила діяльність Канцелярії Конституційного суду та Бюро юридичної служби завданнями, визначеними нею самою. Вона призупинила роботу приймальної, наказавши надсилати кореспонденцію через поштового оператора.

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, заявив, що лист Корвін-Пйьотровської щодо організації роботи суду не має юридичної сили. Він також оголосив чотири вихідні для співробітників суду з 3 по 6 листопада.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу