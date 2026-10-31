Новая глава Конституционного трибунала Польши распорядилась, чтобы судьи работали за пределами здания суда

Исполняющая обязанности председателя Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пётровская издала распоряжение, в котором судьям рекомендовано исполнять свои обязанности за пределами здания суда, а большинство сотрудников освобождено от обязанности появляться на работе.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Временная глава суда рекомендовала судьям Конституционного трибунала выполнять свои обязанности за пределами штаб-квартиры учреждения. Своё решение она обосновала повышенным риском нарушений общественного порядка вблизи здания суда.

"Я приостанавливаю исполнение служебных обязанностей, в том числе явку на работу в штаб-квартиру Трибунала, за исключением сотрудников, которых я уведомлю о необходимости явки в штаб-квартиру Трибунала", – говорится в распоряжении.

Корвин-Пётровская также ограничила деятельность Канцелярии Конституционного суда и Бюро юридической службы задачами, определенными ею самой. Она приостановила работу приемной, приказав отправлять корреспонденцию через почтового оператора.

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным, заявил, что письмо Корвин-Пётровской об организации работы суда не имеет юридической силы. Он также объявил четыре выходных дня для сотрудников суда с 3 по 6 ноября.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у здания Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис