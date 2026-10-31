Ердоган прийняв Зеленського у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський після прибуття до Стамбула у суботу, 31 жовтня, зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі турецького лідера.

У суботу Ердоган прийняв українського президента у своїй резиденції Долмабахче у Стамбулі.

President @RTErdogan met with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, who is paying a working visit to Türkiye, at Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. https://t.co/mRa4F7Hnea – Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 31, 2026

Після обміну привітань між делегаціями Ердоган та Зеленський перейшли до переговорів у форматі тет-а-тет.

У зустрічах між делегаціями беруть участь турецький міністр оборони Яшар Гюлер, глава МЗС України Андрій Сибіга, голова Національної розвідувальної служби Туреччини Ібрагім Калин та очільник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Український президент повідомляв, що переговори з турецьким лідером будуть зосереджені на двосторонньому партнерстві та дипломатичних перспективах щодо завершення російсько-української війни. Президенти також обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.

Днями лідери Туреччини та США – Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп – провели телефонну розмову, у якій Ердоган заявив Трампу про готовність долучитися до відновлення "дипломатичного процесу між Україною та Росією".

Президент Туреччини раніше заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.